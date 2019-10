CDU zur Kinderbetreuung

Bensheim.Zwei Neubauten für die Kinderbetreuung stehen aktuell zur Beratung in den städtischen Gremien an: Die Tagesstätte Sankt Winfried soll durch ein neues Gebäude ersetzt werden und in den Kappesgärten eine zusätzliche Einrichtung entstehen.

„Positiv ist, dass an einem bestehenden Standort das Platzangebot ausgeweitet werden kann. Die Kindertagesstätte ist in das umliegende Wohngebiet in der Weststadt integriert“, stellt CDU-Stadtverordneter Sibylle Becker fest.

Zumindest am Rande des Wohnquartiers Kappesgärten konnte der städtische Eigenbetrieb Kinderbetreuung ein Grundstück erwerben, um eine zusätzliche Kindertagesstätte zu errichten. An der Ecke Berliner Ring/Bertolt-Brecht-Ring soll ein Neubau für sieben Gruppen entstehen, auch hier für Kinder unter drei Jahren bis zum Schuleintritt.

Fertigstellung Sommer 2021

Zunächst ist ein Bebauungsplan aufzustellen, der die Voraussetzungen für die Ansiedlung einer solchen Einrichtung schafft. Die Union unterstützt den Vorschlag für den Standort. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Sommer 2021 vorgesehen. Da das bestehende Angebot an Betreuungsplätzen erschöpft ist, hat sich die Stadt dieses große Projekt vorgenommen.

Die umfangreichen Investitionen in die Betreuung ergebe sich aus der Entwicklung, dass die absolute Zahl der Kinder in Bensheim steigt. Über die geplanten Vorhaben beraten die Stadtverordneten der CDU-Fraktion bei ihrer Sitzung am Dienstag (29.), um 19 Uhr, im Hotel Felix. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.10.2019