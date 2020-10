CDU zur Kinderbetreuung

Bensheim.„Den Ausbau der Kinderbetreuung in Bensheim setzen wir weiter fort. Dieser ist der CDU-Fraktion und Bürgermeister Rolf Richter sehr wichtig. Damit alle Kinder einen Platz erhalten können, sind mehrere Baumaßnahmen für das nächste Jahr geplant“, sagt CDU-Stadtverordnete Ingrid Schich-Kiefer. Aktuell wird hierfür der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes in den städtischen Gremien beraten.

Hierin seien zahlreiche Maßnahmen vorgesehen: Beispielsweise der Neubau der Kindertagesstätte am Berliner Ring sowie ein Investitionszuschuss für den erforderlichen Ersatzneubau der Kita Sankt Winfried in der Weststadt. Zudem sind Planungskosten für den Umbau der bestehenden Einrichtung an der Jakob-Löhr-Straße in Auerbach, den Neubau der Kindertagesstätte in Fehlheim/Schwanheim und den Umbau und die Sanierung in Hochstädten an der Felsbergstraße vorgesehen, schreibt die Fraktion in einer Pressemitteilung.

In ihrer Videokonferenz am heutigen (27.) Dienstag blicken die Fraktionsmitglieder auf die vergangenen Wochen des Wahlkampfes zurück, in denen sie ihren Kandidaten Rolf Richter unterstützt haben, wie CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk berichtet: „Auch deshalb, damit es bei der Kinderbetreuung auf dem eingeschlagenen Weg weitergeht, wollen wir mit ihm über den Wirtschaftsplan zur Kinderbetreuung und die enthaltenen Maßnahmen sprechen.“

Für die verbleibenden Tage bis zum Wahltermin am Sonntag (1.) sind weitere Aktionen mit Rolf Richter geplant. Unter anderem werden die Haustürbesuche fortgesetzt.

Die CDU-Fraktion ruft die Bürger auf, am Sonntag wählen zu gehen und von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Aufmerksam möchten die Stadtverordneten auch auf die Möglichkeit der Briefwahl machen, um bei Verhinderung oder aufgrund der Corona-Pandemie die Stimme abzugeben. red

