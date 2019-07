Celtic-Rock mit Coast im Musiktheater

Bensheim.Die Celtic-Rockband Coast wurde 2009 von den Brüdern Paul Eastham und Chris Barnes gegründet. Leadsänger Paul Eastham, unter anderem Co-Produzent von Duffy, verbrachte wie sein Bruder Chris Barnes seine Kindheit auf den schottischen Hebrideninseln. Die beeindruckenden Landschaften und kulturellen Hintergründe prägen unverkennbar ihre Musik.

Am Dienstag, 9. Juli, werden sie im Rahmen ihrer „10th Anniversary“-Tournee ab 20.30 Uhr mit neuem Album im Musiktheater Rex in Bensheim auftreten. Eine Empfehlung für alle Runrig-Fans, heißt es in der Ankündigung.

Karten im Medienhaus Bergstraße des Bergsträßer Anzeigers in Bensheim unter Telefon 06251/100816). red/Bild: Rex

