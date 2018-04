Anzeige

Bensheim.Für Sonntag (8.), 20 Uhr, lädt die Hahnmühle-Stiftung der evangelischen Michaelsgemeinde zu einem Benefizkonzert in die Michaelskirche ein. Auf dem Programm stehen die Suiten e-Moll und E-Dur von Händel, zwei Choralpartiten von Pachelbel und die Partita Nr.4 D-Dur von Bach.

Mit dem Konzert wird die Arbeit des Kinderheims in Padilha/Barsilien und das Kindergartenprojekt in Njombe/Tansania unterstützt. In Padilha werden zurzeit in zwei Einrichtungen über 110 Säuglinge und Kinder aus schwierigsten Verhältnissen betreut. Die Michaelsgemeinde hilft in diesem Jahr bei der Sanierung von Wohnräumen.

Für das Kindergartenprojekt in Njombe wird die Ausbildung von zehn Erzieherinnen finanziert, die an einer staatlichen Fachschule eine zweijährige Ausbildung absolvieren. Am Cembalo ist Pfarrer Christoph Bergner zu hören. red