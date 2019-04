Cembalo-Abend mit Werken von Bach

Bensheim.Für Sonntag (28.) um 20 Uhr lädt die Hahnmühle-Stiftung der evangelischen Michaelsgemeinde zu einem Benefizkonzert ein. Christoph Bergner wird Französische Suiten und die Chromatische Fantasie und Fuge von Bach auf dem Cembalo spielen. Die Französische Suiten gehören zu den Werken, die Bach in seiner Köthener Zeit geschrieben hat.

Bach schrieb kleine, elegante Tanzstücke, die oft durch gleiche Tonart und melodische Verwandtschaft zu einer wunderbaren Einheit verflochten werden. Die sechs Suiten sind in ihrem Aufbau aufeinander bezogen. Im Konzert erklingen die Suiten Nr. 2,5,6.

Die Chromatische Fantasie und Fuge gehört zu den beliebtesten Klavierwerken Bachs, in ihrer Form mit Fantasie, rezitativischen Mittelteil und Fuge erinnert sie an die norddeutsche Toccate. Die Einnahmen sind für das Kindergartenprojekt in Njombe bestimmt. Dort unterstützt die Michaelsgemeinde die Ausbildung von Erzieherinnen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.04.2019