Chako Habekost in Bensheim

Bensheim.Christan alias „Chako“ Habekost gönnt sich keine Pause. Nach seinem gefeierten Programm „Weesch’Wiesch-Män“, präsentiert er mit „De Edle Wilde“ jetzt eine Comedy-Safari für Urlaubsweltmeister – natürlich wie immer uff pälzisch! Auf seiner Tournee macht er am Freitag, 7. Dezember, im Bensheimer Parktheater Station. Beginn ist um 20 Uhr. Auf diesem lustigen Safari-Trip in multi-kulturelle Jagd- und Abgründe entlässt Habekost sein schauspielerisches Talent in die freie Wildbahn. Er schlüpft in zahlreiche Rollen: Motzer, Schnäppchenjäger, Gefahrensucher, Body-Protzer, Liegestuhl-Reservierer, Studiosus-Besserwisser und All-inclusive-Plastikbändchen-Sammler. Die Fans dürfen sich auf einen wortgewaltigen Trip zu den „Edlen Wilden“ freuen. red/Bild: credit-hyp-yerlikaya

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.11.2018