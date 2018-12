Charismatisch, charmant und mit viel Humor

Bensheim. Wenn ein prominenter Literaturkritiker ein Buch schreibt, dann schauen die Kollegen ganz genau hin. Im Falle von Ijoma Mangold gab es wenig auszusetzen: Die frühe Autobiografie des „Zeit“-Literaturchefs ist weitaus mehr als bloße Retrospektive oder kritische Halbzeitbilanz. In seinem Buch „Das deutsche Krokodil“ verbindet Mangold seine persönliche Bildungsgeschichte - deutsche Mutter, nigerianischer Vater - mit einem lebendigen Gesellschaftsporträt seiner prägenden Jahrzehnte in den 1970er und 80er Jahren.

Mehr als 120 Gäste kamen am Montag in die Liebfrauenschule, um das verzögerte Finale des diesjährigen Bensheimer Lesefestivals zu genießen. Die Lesung im September war wegen Krankheit ausgefallen. Mangold erwies sich als charismatischer Intellektueller und charmanter Erzähler. Der 47-Jährige ist in Dossenheim bei Heidelberg aufgewachsen, seine zweite Familie aus Afrika hat er erst als 22-Jähriger kennengelernt. Ein Culture-Clash, aber auch eine erneute Identitätsfindung des jungen Mannes, der aufgrund seines Aussehens und Vornamens seine Person stetig erklären und begründen musste.

Es ist die plastische und pointierte Art, wie der Autor aus seiner Kindheit und Jugend berichtet, die den Leser (oder Hörer) einnimmt und neue Perspektiven öffnet. Dabei rutscht Mangold niemals in einen anklagenden oder gar verbitterten Ton ab. Einen offenen Rassismus oder soziale Zurückweisungen habe er nie empfunden. (tr)

