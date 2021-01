Chatten zwischen Mensch und Maschine

Direkter Dialog von Mensch und Maschine: Ein innovatives Projekt der Firmen Make It aus Bensheim und Secuvantis IT aus Lampertheim vereint künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Dafür gab es jetzt Landes-Fördermittel in Höhe von 220 000 Euro.

© Prostock-studio - stock.adobe.com