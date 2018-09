Checkliste für Senioren

Auerbach.Im Rahmen ihrer monatlichen Seniorennachmittage setzt sich die Awo Auerbach in regelmäßigen Abständen auch zum Ziel, das Angenehme – sprich Kaffee und Kuchen – mit dem Nützlichen zu verbinden. So stand bei der jüngsten Veranstaltung im Bürgerhaus Kronepark das gerade für Senioren wichtige Thema „Brandschutz“ auf der Agenda. Als Referenten hatte man den Vorsitzenden und Wehrführer der Auerbacher Freiwilligen Feuerwehr Edwin Fiehler gewinnen können.

Zu Beginn seines 45-minütigen und Vortrags informierte Fiehler über den Aufbau und die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr in Land, Kreis und Stadt. Warum es gerade im ländlichen Bereich so viele Ortsfeuerwehren gibt, erläuterte er mit der sogenannten Zehn-Minuten-Regel, die besagt, dass nach Eingang des Alarms die Feuerwehr spätestens nach zehn Minuten vor Ort zu sein hat. In den hessischen Großstädten wird dies durch die Berufsfeuerwehren erfüllt.

Daher seien die Feuerwehren in den kleineren Städten und Gemeinden unverzichtbar. Ergänzend wurde die unterschiedliche Bedeutung der Notrufnummern 112 und 110 erläutert. Bei Brand ist ausnahmslos die 112 zu wählen.

Im weiteren Verlauf ging Fiehler auf die Rolle von Gesundheitszustand und Lebenssituation von Älteren ein – wie Einschränkungen der Sinnesorgane oder der Mobilität, die sowohl bei der Branderkennung als auch bei der Flucht das größte Problem darstellen. Daher stellte er die besondere Bedeutung von Rauchmeldern in den unterschiedlichen Wohnsituationen dar. Aber auch eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensregeln können dazu beitragen, Leben zu retten. Da ein Drittel aller Wohnungsbrände aufgrund elektrischer Defekte entstehen, riet Fiehler zu einer umfassenden Überprüfung aller im Haushalt verwendeten Elektrogeräte und elektronischen Einbauten.

Telefon und Gehhilfen griffbereit

Ein weiterer Schwerpunkt des Referates waren die Freihaltung von Fluchtwegen, die griffbereite Lagerung von Telefon und Gehhilfen insbesondere während der Nachtstunden sowie Hinweise auf sachgerechten Umgang mit Türschlössern. Zu allen vorgetragenen Themenbereichen wurde den anwesenden Senioren eine Checkliste an die Hand gegeben, mit der sie selbst ihr individuelles Gefährdungsrisiko bei Wohnungsbränden besser einschätzen können. Abschließend stand der Auerbacher Wehrführer zu vielen Fragen Rede und Antwort.

Horst Knop dankte Edwin Fiehler im Namen des Vorstands wie der rund 35 Zuhörer für den sehr aufschlussreichen Vortrag. In einem Blick voraus wies er zum Abschluss auf die nächste Veranstaltung hin, die im Rahmen der Auerbacher Kerb traditionell mit der „Seniorenkerb“ am Dienstag, 16. Oktober, ab 14.30 Uhr im Bürgerhaus stattfindet. kn

