Cheerleader treffen sich im Weiherhaus

Bensheim.Das nach Angaben der Veranstalter größte Stuntfest der Cheerleader in Europa findet an diesem Wochenende (20./21. Juli) bei der TSV Auerbach am Nordende des Bensheimer Weiherhausstadions inklusive Übungsgelände statt.

Tausend Sportler erwartet

Über 1000 aktive Sportler werden am Wochenende erwartet, sie haben in Auerbach die Gelegenheit, sich kennenzulernen, gemeinsam zu trainieren und Erfahrungen auszutauschen.

Los geht’s am Samstag um 10 Uhr. Einen festen Zeitplan gibt es nicht; spontane Vorführungen von einzelnen Gruppen sind nicht ausgeschlossen.

Einige Gäste werden bereits am Samstagabend, der mit einer Disco in der kleinen TSV-Halle abschließt, wieder abreisen, andere werden vor Ort in Zelten übernachten und das Fest am Sonntagvormittag ausklingen lassen. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.07.2019