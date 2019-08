Chor ars musica probt wieder

Bensheim.Der Chor ars musica nimmt die Probenabende im Musiksaal (drittes Obergeschoss) der Liebfrauenschule ab Dienstag (20.) wieder wie gewohnt um 19.30 Uhr auf. Einstudiert werden Wolfgang Amadeus Mozarts „Vesperae solennes de Dominica“ sowie von Bob Chilcott „Salisbury Vespers“ für Soli, Kinderchor, Chor und Orchester.

Die Aufführung erfolgt im Rahmen der Bensheimer Musiktage am 27. Oktober um 18 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Georg. Neben dem Chor ars musica wirken mit: der Jugendchor am AKG, Doris Steffan-Wagner (Sopran), Eva Braunstein (Alt), Martin Steffan (Tenor), Lorenz Miehlich (Bass) sowie die Kammerphilharmonie Weinheim. Chorerfahrene Neueinsteiger und Gastsänger – insbesondere Männerstimmen – sind willkommen. Weitere Infos: www.ars-musica-bensheim.de red

