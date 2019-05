Chor Da Capo begrüßte den Sommer

Bensheim.Eine große Überraschung erlebten zur Mittagszeit am Sonntag die Gäste des Kirchberghäuschens: Bei bestem Wetter schloss der Chor Da Capo Bensheim sein Probenwochenende mit einem Flashmob ab. Unter die Gäste gemischt stimmten sie nach und nach in den Kanon „Es tönen die Lieder“ ein und formierten sich singend zu einem Chor. Die Überraschung war gelungen. Unter der Leitung von Constanze Pfeifer und Martin Bernasconi erfreute Da Capo Bensheim das Publikum mit drei weiteren Stücken und einer Zugabe aus ihrem bunten Sommerrepertoire.

Mit dieser Überraschungsaktion macht der Chor auf sein Sommerkonzert aufmerksam, das am Sonntag, 23. Juni, um 18.30 Uhr in der Kirche in Schwanheim stattfindet. Einlass ist ab 18 Uhr, der Eintritt ist frei. red/Bild: Chor

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.06.2019