Chor greift musikalisch nach den Sternen

Anzeige

Danach standen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Herta Helbling stellte sich nach zehn Jahren als Schatzmeisterin nicht mehr zur Wahl und wurde mit einem bunten Blumenstrauß und einem sehr herzlichen Dankeschön aus dem Vorstand verabschiedet.

Thomas Bertram wurde als Vorsitzender bestätigt, ebenso Adelheid Bertram als Schriftführerin und Jochen Braunstein als künstlerischer Leiter. Neu im Amt ist Matthias Braun als Schatzmeister. Als Beisitzer bestätigt wurden Walter Korn, Ulrike Maulbetsch und Christine Zappen. Kerstin Buchner wird das Vorstandsteam als neue Beisitzerin ergänzen. Judith Spangenberg und Witgart Brinckmann wurden als Kassenprüfer bestellt.

Der Chor „ars musica“ führt als nächstes Konzert am 28. April „Sonne, Mond und Sterne“ von Peter Schindler auf, dazu fand bereits im Februar ein Workshop mit dem Komponisten statt. Nach der Chorwanderung im Mai, dem Sommerfest im Juni und dem Probenwochenende im Oktober folgt am 24. November in Landau und am 25. November in Bensheim ein weiterer Höhepunkt mit „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms.

Zum Adventssingen bei Kerzenschein lädt der Chor im Dezember ein, bevor dann mit der Weihnachtsfeier das Jahr wieder seinen Abschluss findet. Chorerfahrene Sängerinnen und besonders Sänger sind jederzeit willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.03.2018