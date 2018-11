Chor „Klangfarben“ singt in Heilig Kreuz

Auerbach.Der Gemischte Chor „Klangfarben“ aus Bickenbach veranstaltet am Sonntag, 9. Dezember, um 16 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche in Bensheim-Auerbach ein Weihnachtskonzert. Das Programm beinhaltet Gospels und weihnachtliche Lieder. Mitwirkende sind Kinder der Schillerschule Auerbach, die das Konzert musikalisch bereichern werden.

Der Chor Klangfarben traf sich erstmals im März 2012 mit 15 Chorbegeisterten sowie Helmut Vorschütz, der bis heute musikalischer Leiter ist. Er formte aus dem anfänglich kleinen Chor einen homogenen Klangkörper von 40 Stimmen. Gesungen werden Gospel, Rock und Pop mit viel Freude und Leidenschaft sowie geistliche Chorsätze.

Das Konzert steht unter der Leitung von Helmut Vorschütz, Musikdirektor FDB. Seine musikalische Laufbahn als Dirigent begann 1972. Nach dem Studium am „Bischöflichen Seminar für Kirchenmusik“ in Essen setzte er an der Staatlichen Hochschule für Musik in Düsseldorf seine Ausbildung fort.

Er wirkt als Chorleiter erfolgreich in verschiedenen Chören, die unter seiner Leitung in NRW und Rheinland-Pfalz mehrmals den begehrten Titel „Meisterchor“ erringen konnten. Der seit 1990 in Heppenheim lebende Vollblut-Musiker versteht es immer wieder, das gesamte Leistungsspektrum seiner Chöre abzurufen. „Sein Gespür für die Liedauswahl sowie seine pädagogischen Fähigkeiten geben den Chören seine unverkennbare Handschrift“, heißt es in der Ankündigung des Konzerts. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018