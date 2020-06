Chor-Raum-Zeit in der Stadtkirche

Bensheim.Im Rahmen der zusätzlichen Angebote an Familien- und Musikgottesdiensten findet am Sonntag (7.) um 19 Uhr die erste Chor-Raum-Zeit in Sankt Georg in Bensheim statt, in kleiner Chorbesetzung und mit den vorgeschriebenen und notwendigen Abständen.

Das Quartett des Junges Vokalensembles wird einige der Stücke singen, die in den ZDF-Gottesdiensten erklungen sind, auch das Engellied des jungen Vokalsolisten, das an Pfingsten gesungen wurde. Die ursprüngliche Idee der Chor-Raum-Zeit war die Konzentration der Ausführenden und Mitfeiernden im Chorraum und der Fokus auf einem zentralen Gedanken, der in Musik gefasst ist.

Der Grundgedanke bleibt

Auch wenn am Sonntag die Mitfeiernden im Kirchenraum verteilt sein müssen, bleibt der Grundgedanke erhalten: Das vertone Wort steht im Mittelpunkt, Meditationshilfen machen darauf aufmerksam, wie die Spiritualität des Textes durch die Musik transportiert wird. Natürlich ist die Chor-Raum-Zeit auch eine Möglichkeit, die Musik, die im Fernsehen erklungen ist, einmal live zu hören.

Die Leitung hat Regionalkantor Gregor Knop, um Anmeldung im Pfarrbüro Sankt Georg wird gebeten (Telefonnummer 06251/175160). Die Anzahl der Zuhörerplätze ist in der gegenwärtigen Situation begrenzt, teilt die Pfarrei abschließend mit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.06.2020