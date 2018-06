Anzeige

Bensheim.„Glaube ist der Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist“: So heißt es in der Monatsandacht der Stephanusgemeinde Bensheim. Dunkel wird es zwar noch nicht sein, wenn die „Joyful Voices – Das Rote Mikrofon“ aus Mannheim im Juni ihr erstes Konzert in der Stephanuskirche geben, doch singen werden sie.

Der Chor wird dabei neben klassischen Gospelsongs und Sacro-Pop auch einige überraschende Arrangements präsentieren, die er unter der neuen Leitung von Andreas Luca Beraldo erlernt hat.

Seit Sommer 2017 hat der junge, hochtalentierte und renommierte Dirigent Andreas Luca Beraldo, der in Lugano, Mannheim und Köln Orchesterdirigieren studierte und bereits bei Festivals in Budapest, in der Schweiz, in Italien und Deutschland dirigierte, die Leitung übernommen. Die auf allen Ebenen harmonische Zusammenarbeit des Chores mit ihm und Stellvertreter Steven Knebel trägt Früchte: Neben einer deutlichen Ausweitung des Repertoires wurde auch an den bereits bekannten und beliebten Stücken gefeilt.