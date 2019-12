Chor VokalKlang bestätigt Vorstand

Bensheim.Der Kammerchor VokalKlang hat bei seiner Mitgliederversammlung den bisherigen Vorstand des Vereins wiedergewählt. Die organisatorische Leitung liegt damit für die nächsten drei Jahre wieder in den bewährten Händen von Vorstandsvorsitzender Barbara Oeter (l.) und ihrem Stellvertreter Hans Knoch. Als Schatzmeisterin wurde Anke Sommerfeld (r.) bestätigt.

Der Chor, der in diesem Jahr erfolgreich sein Debut-Konzert mit dem neuen Chorleiter Johannes Kalpers gab, wird kein Weihnachtskonzert an der Bergstraße geben können. Dafür finden zwei auswärtige Auftritte statt, in der Stadthalle von Ransbach-Baumbach im Westerwald und im Stadttheater Euskirchen, wo der Chor zusammen mit Tenor Kalpers als Solist und weiteren Künstlern besinnliche, aber auch heitere Weihnachtsstimmung verbreiten will.

Ein nächstes Konzert von VokalKlang in Bensheim ist für den Herbst 2020 angedacht. red/Bild: VokalKlang

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.12.2019