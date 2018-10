Chorfahrt nach Riva del Garda

Bensheim.Die Kantorei der Michaelsgemeinde und ihre Kantoren waren schon immer ein reiselustiges Völkchen, und die Geschäftsführerin des Freundeskreises für Kirchenmusik, Eva-Maria Weber, betätigt sich dabei schon seit vielen Jahren erfolgreich als Organisatorin und Reiseleiterin.

Nach Schweidnitz 2013 und Marseille 2016 war in diesem Herbst Riva del Garda das Ziel des Chores und eines treuen Fan-Clubs, bestehend aus Ehepartnern und Freunden.

Als (ge-)wichtige Begleitung reiste auch wieder die Truhenorgel mit, sorgfältig verpackt im Gepäckraum des Busses. Sie kam gleich am Morgen nach der Ankunft zum Einsatz, als Kantor Konja Voll und der Chor den deutschen Gottesdienst in Arco musikalisch gestalteten.

Der vom Ende des 19. Jahrhunderts stammende neugotische Kirchenbau entstand ursprünglich für die deutschen Gäste, die das damals als Kurstadt berühmte Arco besuchten. In der deutschen Kirche in Arco fand am Dienstag auch ein Konzert der Gäste aus Bensheim statt.

Die Kantorei sang kleinere Chorstücke, von der italienischen Renaissance über Händel und Mendelssohn bis zu modernen skandinavischen Komponisten. Hannelore Schmanke (Querflöte) und Konja Voll (Orgel) spielten eine Orgelsonate von Händel und Sätze aus Konzertstücken vom Barock bis zum 20. Jahrhundert.

Als besonderes „Schmankerl“ für die Zuhörer standen Präludium und Fuge B-Dur für vier Hände von Albrechtsberger auf dem Programm, mit Uta und Konja Voll an der Orgel.

Mit dem Schiff nach Limone

Neben Proben und Auftritten gab es bei vorwiegend strahlendem Spätsommerwetter natürlich ausreichend Gelegenheit, die Landschaft und Kultur des Gardasees kennenzulernen, mit Besichtigungen der im Kern noch mittelalterlichen kleinen Städte Malcesine und Bardolino, mit einer Schiff-Fahrt nach Limone und einer Führung in Riva, mit steilen Felsen, Zitronenbäumen und zum Teil uralten Olivenbäumen in ihrem nördlichsten Anbaugebiet in Europa.

Auch die abendliche Geselligkeit kam nicht zu kurz, und der „Überfall“ der 40-köpfigen Sängerschar auf die Hotelbar nach dem Konzert in Arco wird den Barkeeper und die zur Verstärkung herbeigeholten Kellner wohl noch länger in ihren Träumen heimsuchen. Auf der Rückfahrt nach Bensheim fand sich dann noch die Gelegenheit, das Zentrum des deutschen Geigenbaus in Mittenwald aufzusuchen und die Zugspitze zu grüßen.

Alle Teilnehmer waren sich einig, dass diese Chorfahrt wieder ein wunderschönes Gemeinschaftserlebnis war. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.10.2018