Chormusik aus den ZDF-Gottesdiensten

Bensheim.Im Rahmen einer Chormeditation singt das Quartett des Jungen Vokalensembles am Sonntag (7.) um 19 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Georg einige der Musikstücke, die in den drei ZDF-Gottesdiensten erklungen sind.

Carola Simrock, Elena Armada, Johannes und Matthias Opfermann bilden das Quartett, das in kurzer Zeit dreimal live im ZDF zu sehen war, der neunjährige Laurenz Hoffmann hat am Pfingstsonntag als Knabensolist mitgewirkt. Alle fünf werden im Chorraum der Kirche Lieder und kurze Motetten singen, eingebettet in das neue Format der „Chor-Raum-Zeit“, das ihr Chorleiter, Regionalkantor Gregor Knop, entwickelt hat. Angelehnt an den Evensong, das gesungene Abendgebet der anglikanischen Kirche, besteht die Chor-Raum-Zeit aus Liedern, kurzen Impulsen, die das Verständnis der Texte erleichtern und vertiefen sollen, Instrumentalmusik, die Zeit zum Nachdenken gibt, Fürbitten, Vaterunser und Segen. Wie für alle Gottesdienste bittet die Gemeinde um Anmeldung, in diesem Fall unter kirchenmusik@st-georg-bensheim.de, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. red

