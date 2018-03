Anzeige

Schwanheim.An Melodien und Stücken südamerikanischer Komponisten hat der Kammerchor Vokalklang in den letzten Wochen fleißig gearbeitet, nicht zuletzt motiviert durch einen sehr intensiven Workshop mit der renommierten argentinischen Chorleiterin Virginia Bono.

Diese hatte dem Chor die Vielseitigkeit der Musik ihrer Heimat demonstriert, so dass man nun ein breites Repertoire auch dem Bensheimer Publikum präsentieren möchte. So sollen aus der in Deutschland beliebten Misa Creola von Ariel Ramirez das Agnus Dei und Kyrie erklingen. Aber auch ein Gloria von Athos Palma, ein Prozessionsgesang der alten Indios aus Peru und das ergreifende Lux aeterna von Fernando Moruja ergänzen den Part der sakralen Musik. Zu einem Lieblingsstück für den Chor wurde ein Tango vom argentinischen Bandoneon-Spieler Astor Piazzolla, der ebenfalls erklingen soll. Mit einem Tanzlied und dem mexikanischen Besame Mucho wollen die Bensheimer das südamerikanische Temperament dieses Kontinents widerspiegeln. Und wer den Vokalklang und Chorleiter Markus Detterbeck kennt, weiß, dass dem Publikum auch ein Mitsinglied präsentiert wird.

Das kleine Konzert unter dem Titel „Vamos a cantar!“ findet am Dienstag, 13. März, um 20 Uhr in der evangelischen Kirche Schwanheim (Rohrheimer Straße 34) statt. Über Spenden nach Gefallen freut sich der Chor wie immer. red