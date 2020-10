Chormusik mit viel Klamauk

Bensheim.Derzeit dürfen maximal 114 Zuschauer ins Parktheater. Entsprechend luftig sah es am Sonntagabend beim Gastspiel der Berliner A-Capella-Gruppe Männerwirtschaft aus. Das fünfköpfige Ensemble verbindet Lieder im Stil der Comedian Harmonists mit Elementen aus Rock und Pop, die in spielerisch-theatralischen Szenen dargeboten werden. Das Konzert wurde wegen der Corona-Krise von April in den Herbst verschoben.

Das Publikum erlebte eine stimmige erste Hälfte mit klassischen Liedern aus dem Repertoire der Harmonists aus den 1920er und 30er Jahren. Stücke wie „Mein kleiner grüner Kaktus“, „In der Bar Zum Krokodil“ oder „Wenn Die Sonja Russisch Tanzt“ überzeugten durch schönen Vokalklang und elegante Pianobegleitung – flankiert von choreografischen Elementen, was der Show eine zunächst wohl dosierte Prise Humor gegeben hat.

Ständchen zum Geburtstag

Im weiteren Verlauf des Abends dominierte musikalisches Komödiantentum. In flotter Gangart wurde die jüngere Popgeschichte abgearbeitet. Ein etwas albernes Medley mit Songs von Michael Jackson (einem Vorreiter in Sachen Mund-Nasenschutz) und parodistische Experimente über Udo Lindenberg sowie Zitate von Rio Reiser („König von Deutschland“) bis Roberto Blanco nahmen dem Abend viel von seiner anfänglichen Eleganz und seinem leichtfüßigen Charme.

Immerhin durfte sich eine gewisse Jutta auf den oberen Rängen freuen, die anlässlich ihres 40. Geburtstags eine gelungene Collage aus Geburtstagsliedern präsentiert bekam. Wieder etwas erfreulicher wurde es bei dem charmanten – und gelungenen – Versuch, den „grünen Kaktus“ in die Melodie der deutschen Hymne von Joseph Haydn zu packen, was nicht nur gesangliches Format, sondern wohl auch eine beachtliche Konzentrationsleistung darstellt.

Auch die „Schöne Isabella aus Kastilien“ schaute zum Glück noch vorbei, und „Ich liebte ein Mädchen“ wurde frei nach Ingo Insterburg zu einer amüsanten Lachnummer mit teilweise neuen Texten umgebaut. Nette Chormusik mit einigen Längen und viel Klamauk. tr

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.10.2020