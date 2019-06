Bensheim. Nach dem Auftritt der Lochis am Vorabend war auch das Konzert von Christina Stürmer auf dem Festplatz am Berliner Ring nur mäßig besucht. Nach einem lauen Start am Freitagabend füllte sich das Areal vor der großen Bühne dann aber doch noch einigermaßen. Die Stimmung war gerettet.

Allerdings wurde der späte Zuhöreransturm in erster Linie durch eine strategische Maßnahme der

...