Christine Klein von Kontinuität beeindruckt

Auerbach.Bei einem Besuch der Bürgermeisterkandidatin Christine Klein bei der TSV Rot-Weiß Auerbach gewährten Präsident Günther Kuch und Vizepräsident Bernd Linke einen umfangreichen Einblick in das vielfältige Angebot des Vereins.

Selbst Mitglied in dem Sportverein, zeigte sich Klein von der großen Kontinuität in der Vereinsführung beeindruckt. Seit Juni 1997, also schon 23 Jahre, setzt sich Günther Kuch als TSV-Präsident „mit Hingabe und großem Engagement“ (Klein) für den Verein ein. Nicht wegzudenken ist der TSV-Vorstand mit Horst Knop an der Spitze, der seit über 40 Jahren für den gesamten Sportbereich zuständig ist

Christine Klein dankte für das enorme Engagement. Selbst langjährige Vorsitzende des Vereins Frauenhaus Bergstraße, weiß sie den enormen ehrenamtlichen Einsatz von Gunther Kuch sowie allen Mitstreitern einzuschätzen. Sie sagte jegliche Unterstützung zu.

Das Angebot ist Generationen übergreifend aufgestellt. Die Kleinsten als Bobbycar-Fahrer seien ebenso im Blick wie Menschen, die auf Rollatoren angewiesen sind.

In 15 Abteilungen können die 3650 Mitglieder ihre Sportart in den unterschiedlichsten Abteilungen finden. Neben den Sportplätzen und Hallen wurde vor drei Jahren auf dem Gelände das Sport- und Bildungszentrum mit dem Sportkreisbüro errichtet. Dort finden Schulungen und Tagungen, Übungsleiter- und Kampfrichterausbildungen statt und der Sportkreis des Kreises Bergstraße tagt.

Um den Bedarfen gerecht zu werden, stehen neue Planungen bei der TSV immer auf der Tagesordnung. Ein Übungsplatz für die Fußballer werde bald gebaut. Die Cheerleading-Abteilung mit ihren 100 Mitgliedern benötige für das Training der Sportakrobatik eine Halle mit acht Metern Raumhöhe. Gewünscht werde die Verlegung der Skateranlage, um Parkraum für die Vereinsmitglieder und bei Veranstaltungen zu schaffen.

Mit einem Parkhaus könnten Synergien für einen Shuttleservices von Besuchern des Fürstenlagers und Fahrradtouristen entstehen. Ein großer Wunsch ist eine Buslinie mit einer Haltestelle direkt am Sportgelände in der Saarstraße.

Sportler und Schüler kämen sicher zum Sport und auch Zuschauer könnten klimaneutral zu den Sportveranstaltungen gelangen, so Klein abschließend. red

