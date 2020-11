Christine Klein wird Bürgermeisterin in Bensheim

Bensheim.Historische Wahl in Bensheim: Christine Klein wird ab Mitte Dezember neue Bürgermeisterin in der größten Stadt des Kreises. Die unabhängige Kandidatin setzte sich am Sonntagabend in der Stichwahl gegen Bürgermeister Rolf Richter (CDU) durch. Klein kam auf 52,77 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung lag bei ernüchternden 43,7 Prozent. Die 65-Jährige ist damit nicht nur die erste Frau auf dem Chefsessel im Rathaus, es gelang ihr auch als erste, einen amtierenden Bürgermeister in Bensheim aus den Reihen der CDU zu schlagen. dr