„Circus Barus“ auf dem Festplatz

Bensheim.Der „Circus Barus“ gastiert vom 3. bis 12. Mai in Bensheim auf dem Festplatz am Berliner Ring. Vorstellungen sind täglich um 16 Uhr sowie sonntags um 11 Uhr. Mittwoch und Donnerstag sind Ruhetage. Gezeigt werden nach Angaben der Zirkusleitung „artgerechte Tierdressuren“ mit Hunden, Pferden, Kamelen, Eseln, Lamas, Ponys, Ziegen. Die Tierdarbietungen werden vom Chef des Hauses, Marco Giovanni Barus, oder seiner Tochter Aloma Tatjana vorgeführt, die in diesem Jahr erstmalig ihre neue Ziegendressur zeigt. Artistische Vorführungen runden die Vorstellung ebenso ab wie Clown Marcello. Weitere Überraschungen wie eine Feuershow, gehören ebenfalls zum zweistündigen Programm.

„Unsere Tiere werden regelmäßig vom Veterinäramt kontrolliert und nach den Leitlinien des Paragrafen 11 gehalten, wobei die Anforderungen größtenteils übertroffen werden“, so der Zirkus. red

