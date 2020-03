Collegium Musicum mit neuem Vorstand

Bensheim.Das Collegium Musicum Bergstraße hat einen neuen Vorstand. In der Mitgliederversammlung Ende Januar wurden Andreas Hofmann, der als Rechner Kai Spengler ablöst, und Susanne Reichert als Nachfolgerin von Gotthard Jakob neu in den Vorstand gewählt.

Hanns-Christian Wüstner (l.) als Vorsitzender wurde bestätigt. In einem erweiterten Vorstand wirken außerdem Irene Mauruschat, Brita Rüggeberg und Volkmar Mehling mit.

Das Orchester konnte auf erfolgreiche zwei Jahre zurückblicken mit spannenden Neujahrskonzerten sowie Konzerten während der Bensheimer Musiktage. Besondere Ereignisse waren der Auftritt im Rahmen des OpernAir im Sommer 2019 und beim Festival Vogel der Nacht zusammen mit der syrischen Band Syriab.

Beim Konzert am 26. April bringt das Orchester zusammen mit dem Ars Musica Chor das Werk „Sonne, Mond und Sterne“ von Peter Schindler sowie die Streicher-Suite von Edward Elgar und das Bläserstück „Old Wine in New Bottles“ von Gordon Jacob im Parktheater zur Aufführung. Neue Musiker sind bei den Proben im Musiksaal der Liebfrauenschule willkommen – donnerstags von 19.45 bis 22 Uhr. red/Bild: Orchester

