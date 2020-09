Collegium Musicum will wieder auftreten

Bensheim.In diesem Jahr finden die Bensheimer Musiktage, die vom Oratorienchor der Michaelsgemeinde, Kammerchor Sankt Georg, dem Kammerchor Cantemus, dem ars-musica-Chor sowie dem Collegium Musicum Bergstraße ausgetragen werden, unter erschwerten Bedingungen statt, weil Chöre in Zeiten der Corona-Pandemie nicht Proben konnten und Aufführungsorte wegen Abstandsregeln nicht möglich sind.

Termine Ende September

Den Auftakt versucht nun das Collegium Musicum Bergstraße unter seinem neuen Dirigenten Kushtrim Gashi am 26. September im Bürgerhaus Sonne in Alsbach und am 27. September in Bensheim. Im angestammten Parktheater gibt es Begrenzungen der Personen auf der Bühne, so dass der Aufführungsort noch nicht feststeht.

Zur Aufführung kommen Stücke aus der Peer-Gynt-Suite, die Streicherserenade von Elgar und und die Romanze für Violine und Orchester von Beethoven. Petja Witek als Solistin stellt sich damit als neue Konzertmeisterin vor.

Der Kammerchor Cantemus plant ein geistliches Konzert in Sankt Georg am 14. November. Der Kammerchor Sankt Georg verschiebt sein geplantes Konzert auf Februar 2022. Die „Missa solemnis“ von Ludwig van Beethoven sollte in dessen Jubiläumsjahr 2020 erklingen, die Solisten Ruth Ziesak, Thomas Heyer und Manfred Bittner, der Kammerchor Sankt Georg mit seinem Leiter Gregor Knop und das Kantatenorchester Heidelberg haben sich auf die weite Verschiebung eingestellt.

Das für den 25. Oktober geplante Konzert des Oratorienchors Bergstraße mit Werken von Leonard Bernstein, Francis Poulenc und John Rutter wird um ein Jahr verschoben und wird am 31. Oktober 2021 stattfinden.

Johannespassion geplant

Als nächstes Konzert ist am 28. März 2021 die Johannespassion von Johann Sebastian Bach geplant, falls die Corona-Bedingungen das zulassen. Der ars-musica-Chor verschiebt sein schönes Programm „Elias“ von Mendelssohn-Bartholdy auf Herbst 2021. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.09.2020