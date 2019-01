Computerkurs für Einsteiger

Bensheim.Wer seinen PC für Alltagsaufgaben nutzen möchte, hat in einem Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße die Möglichkeit, sich mit grundlegenden Funktionen und Anwendungen des PC vertraut zu machen.

Die Teilnehmer lernen, Texte zu schreiben und abzuspeichern, Mails zu verschicken und im Internet zu recherchieren. Es wird mit dem Betriebssystem Windows 10 gearbeitet. Die Teilnehmer müssen zum Kurs eigene Laptops mitbringen, auf denen Windows 10 und das MS-Office-Paket installiert ist.

Der Kurs läuft an vier Terminen, ab dem 5. Februar jeweils dienstags von 14 bis 17 Uhr im Vhs-Gebäude in Bensheim, Am Wambolterhof 2. red

