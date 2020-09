Connie Reimann kämpft um ihre Schützlinge

Bensheim.Cornelia „Connie“ Reimann feiert Volljährigkeit. Seit 18 Jahren lebt sie mit ihrem Mann in Grootfontaine (Namibia), 2002 wanderte die Schwanheimerin nach Afrika aus. „Die Zeit ist wie im Flug vergangenen und jeder einzelne Tag war jede Minute wert“, blickt sie zurück.

Von Beginn an hat die ehemalige Kommissarin die Ärmel hochgekrempelt und mit unglaublicher Energie bemerkenswertes geleistet. „Viele Eindrücke prasselten anfangs auf mich ein. Die Verschiedenheit der Menschen, deren Kultur, die sich so sehr von der unsrigen unterscheidet, die Art und Weise, das Leben zu nehmen, wenig zu hinterfragen, aber anderen Leuten immer mit einem Lächeln zu begegnen“, betont sie.

„Immer ein offenes Ohr“

Zunächst standen für das Ehepaar die Bewirtschaftung ihrer Farm und der Aufbau eines kleinen Gästebetriebs im Vordergrund. Aber nach wenigen Tagen saß sie bereits bei ihren Angestellten in deren Hüttensiedlung. „Etwa 60 Hütten standen dicht beieinander auf dem Gelände, in dessen Mitte eine ehemalige Viehtränke als Wasserstelle für rund 400 Bewohner diente. Mir hat die Art des Zusammenlebens gut gefallen. Die Menschen hatten sich schnell an mich gewöhnt und freuten sich über meine Neugier. Welcher Farmbesitzer interessiert sich sonst für die Belange der Einheimischen? Ich habe immer ein offenes Ohr, mache mir meinen Reim auf die Dinge und versuche, sofern möglich, was zu bewegen“, so Connie Reimann.

Drei Monate später gab es kein Halten mehr. Die Farmchefin scheuchte die Kinder aus der Siedlung in die Schule, später gründete sie den ersten eigenen Kindergarten in einem abgewrackten Stall („urig, aber zweckmäßig“). Einige Jahre danach holte sie ihren Kindergarten auf das Gelände der Farm.

Kita mitten im Township

Mittlerweile heißt „die schönste Kita der Welt“ Vanona und befindet sich in einem der wenigen gemauerten Häuser mitten in einem großen, 2010 gegründeten Township. 36 Kinder kommen täglich dorthin, lernen etwas, singen, spielen und werden verpflegt. Die Leitung liegt in den Händen von Cecilia Kambinda, mit der Connie Reimann seit 2007 ein „unschlagbares Team“ bildet. Vanona hat oft internationale Praktikanten, Besucher aus aller Herren Länder schauen vorbei, ein Zauberer und Clown waren schon da.

Regelmäßige Ausflüge stehen auf dem Programm, es wird Sport getrieben, die Jungs und Mädchen feiern Geburtstage, Weihnachten und Ostern. „Wir haben es richtig schön. Auch möglich gemacht durch liebe Menschen, die uns in Vanona erlebt haben und uns monatlich finanziell ein wenig unterstützen. Wir waren fröhlich und sorglos. Doch diese schöne heile Welt ist nun schwer ins Wanken geraten“, beschreibt Connie Reimann die aktuelle Situation aufgrund der Corona-Pandemie.

Ihr Camp beherbergte noch bis Ende März viele Touristen. Die Stimmung unter den Gästen sei aber durch die Nachrichten aus Europa immer nervöser geworden. Niemand wusste, ob er planmäßig wieder nach Hause kommen würde – was aber durch die staatlichen Rückholaktionen letztlich ganz gut geklappt habe.

Mitte März schlossen auch in Namibia Kitas, Schulen, Hostels, Kirchen und die meisten Geschäfte. Man folgte den europäischen Vorgaben mit Versammlungsverboten und Ausgangssperren.

„Das Verhängnis nahm volle Fahrt auf. Namibia ist ein Reiseland, alle Existenzen sind in irgendeiner Weise mit den Urlaubs- und Jagdgästen verwoben. Durch deren Fernbleiben mussten die Betreiber von Beherbergungsbetrieben, oft selbst in verzweifelter finanzieller Lage, viele ihrer Angestellten entlassen. Auch Farmer behielten nur die wirklich Unverzichtbaren, schlagartig gab es jede Menge Arbeitslose“, fasst Connie Reimann die Lage zusammen.

Die Gehälter der Staatsbediensteten werden weiter bezahlt, auch wenn sie nicht zur Arbeit gehen. Das mag für Unverständnis sorgen, doch jeder dieser Staatsdiener unterstützt mit seinem Lohn ein Dutzend arbeitsloser Familienangehörige, erklärt die Farmerin. Zum Glück würden Renten sowie Versorgungsgelder für Witwen und Waisen ausgezahlt, alle anderen erhielten jedoch nichts. Auf ihrer Farm haben die Reimanns eine Art Kurzarbeit eingeführt. Jede Frau könne drei Tage arbeiten, was ihnen zumindest ein reduziertes Einkommen beschert.

Seit März ohne Verdienst

Für den Leipziger Verein Lilli ist die Deutsche für acht Kindergärten verantwortlich. Durch den Lockdown sind alle Betreiber und Angestellten seit Ende März ohne Verdienst. Der Verein organisiert wöchentliche Lebensmittelhilfen in Form von Maismehl, Zucker, Suppen, Fisch und Milch, die Connie Reimann verteilt. Das gleiche macht sie für 181 Mitglieder des Community Based Rehab, einer Gemeinschaft der behinderten Mitbürger im Township und für die Kinder und Erzieherinnen von Vanona – „sowie für einige Familien mehr, von denen ich weiß, dass erbärmlicher Hunger dort täglicher Gast ist“.

Das gehe nun schon seit Wochen so, aber die finanziellen Möglichkeiten sind praktisch erschöpft. Die Rücklagen aus Spenden für den Kindergarten seien aufgebraucht, die monatlichen Zuwendungen von Freunden, die ihr während der vergangenen Monate beigesprungen sind, „ernähren die 250 Menschen noch wie lange?“, fragt sich Connie Reimann im afrikanischen Winter.

„Zappelig, aber zuversichtlich“

Einen Lichtblick gab es dann doch unvermittelt. Ein früherer Geschäftspartner, mit dem sie ab 2007 Container mit gebrauchten Reifen nach Namibia verschickte, fragte an, ob sie 40 Reifen gebrauchen könnte. „Das war die Rettung. Kannst du auch 1000, habe ich gefragt, und in einer beeindruckenden Hauruck-Aktion wurde ein Container bestellt, beladen und zu mir geschickt.“

Die Reifen werden nun nach und nach verkauft, „ernähren mir meine Schützlinge hoffentlich eine Zeit lang, müssen aber auch die Kosten decken. Ich bin zwar zappelig, aber zuversichtlich“, schildert Connie ihre Gemütslage.

Sie möchte sich bei Gabi und Michaela Stief vom DRK Mörlenbach für die „Corona-wichtigen Sachen“ bedanken, ebenso ihrer Mutter Hildegard Tratzmüller „für Johannisbeergelee und Lakritze“ sowie bei Michael Fischer für die „wirklich guten Reifen und die unglaubliche Arbeit“.

So geht es im Jahr der Volljährigkeit etwas optimistischer in den Frühling, zumal die engagierte Ex-Kriminalbeamtin es noch immer geschafft hat, ihre Probleme selbst zu lösen und Auswege zu finden, wo andere längst aufgesteckt hätten.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.09.2020