Container-Kita auf Bundeswehrgelände

Bensheim.Eigentlich sollte auf dem ehemaligen Bundeswehrdepotgelände eine Grünfläche angelegt werden. Auch der Bau von Sozialwohnungen auf städtischem Grund wird von der Verwaltung geprüft. Beide Vorhaben müssen nun aber zurückstehen, weil zunächst eine Container-Kita auf dem Grundstück eingerichtet wird.

In die provisorische Unterkunft werden 2019 zunächst die Kinder der katholischen Kindertagesstätte Sankt Winfried einziehen. Deren altes Domizil wird abgerissen und durch einen Neubau am bisherigen Standort ersetzt. Nach der Fertigstellung wären die Container wieder verschwunden.

Die Verwaltung hat aber andere Pläne. Sie will die Räume als eigenständige Kita weiterbetreiben, weil Betreuungsplätze in Bensheim mittlerweile ein rares Gut sind. Nicht umsonst sind zwei Neubauten (Sparkassen-Allee und Berliner Ring) in Planung. Um die Idee in die Praxis umzusetzen, müssen jedoch Verhandlungen mit dem Bischöflichen Ordinariat als Bauträger geführt werden.