Cookies backen für einen guten Zweck

Bensheim.Beim Stichwort „Kinderfastenaktion“ denken wohl die meisten an das Spendenkästchen: Eine bunte, faltbare Schachtel zum Sammeln von Spenden – seit über 30 Jahren Symbol der Aktion. Ob die Philippinen, Burkina Faso, Indien oder in diesem Jahr El Salvador: Jedes Jahr widmet sich die Kinderfastenaktion des katholischen Hilfswerks Misereor einem anderen Land und bringt mit ihren Materialien Kindern den Alltag der Menschen vor Ort nahe.

Unter anderem erscheint jährlich passend zur Aktion ein Comic-Heft mit dem Maskottchen „Rucky Reiselustig“, das bei seiner Reise in das jeweilige Beispielland neue Freunde kennenlernt und dabei so manches Abenteuer erlebt.

Kinder ab acht Jahre sind am Samstag, 23. März, von 10 bis 12 Uhr zu einer Cookie- Backaktion zugunsten der Kinderfastenaktion eingeladen. Dabei werden sie auch El Salvador, das Beispielland, etwas näher kennenzulernen. Als kleinen Beitrag für die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen dort werden die Cookies am darauffolgenden Gemeindetag gegen eine Spende verkauft.

Vorbereitet und durchgeführt wird die Cookie- Backaktion vom Team Kirche für Kinder und Familien in Sankt Laurentius. Rückfragen sowie Anmeldungen sind per Email möglich bis zum 20. März an: kfk@sanct-laurentius.de. red

