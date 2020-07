Corona-Hilfe für die Kultur

Bensheim.Im Zuge der Unterstützung für die Bensheimer Kulturlandschaft in der Corona-Krise weist die Stadt nochmals auf die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Förderung hin: Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtkultur stehen 26 000 Euro zur Förderung von Kulturstätten und Kulturtreibenden zur Verfügung.

Ziel ist es, die Hilfen möglichst schnell auszahlen zu können. Die Förderung wird auf Antrag ausgezahlt, das Formular ist auf den Internetseiten der Stadt Bensheim und des Eigenbetriebs Stadtkultur bereitgestellt.

Antragsberechtigt sind Gewerbetreibende, die ihren Lebensunterhalt durch Kunst- und Kulturstätten bestreiten oder Kunst- und Kulturveranstalter mit Firmensitz oder Veranstaltungsstätte oder mit Wohnsitz oder Firmensitz in Bensheim. Der Antrag enthält eine kurze Begründung, in der die Situation beschrieben wird, die Nennung der Veranstaltungen, die Corona-bedingt ausgefallen sind, und die Darstellung von finanziellen Verpflichtungen, wie zum Beispiel Mietzahlungen.

Die Antragsfrist endet am Mittwoch (22.). Die Verteilung der Mittel erfolgt nach sachlichen Gründen unter Prüfung der Anzahl der Anträge. Die Entscheidung der Auszahlungen soll der Magistrat in seiner Sitzung am 29. Juli treffen, so dass Zahlungseingänge unmittelbar danach erfolgen können, teilte die Stadt mit. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.07.2020