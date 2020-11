Corona-Schnelltests in Bensheim

Bensheim.Die Firma chemlab GmbH mit Sitz in Bensheim bietet ab Montag (23.) die Durchführung von Corona-Schnelltests für Privatpersonen, Firmen und andere Organisationen an. Der Test kann nach Angaben des Unternehmens im laboreigenen Testcenter in der Wiesenstraße 4 oder im Bedarfsfall vor Ort durchgeführt werden.

„Genau wie der PCR-Test dient ein Antigen-Schnelltest der Diagnose einer akuten Covid 19-Infektion“, schreibt chemlab in einer Pressemitteilung. Der Erreger könne bereits ab 48 Stunden nach der Infektion nachgewiesen werden, noch bevor die Krankheit sich durch Symptome bemerkbar mache. „Der Schnelltest ist ein vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gelisteter Test, der eine hohe Zuverlässigkeit aufweist. Die Sensitivität liegt bei rund 96 Prozent, die Spezifität bei rund 99 Prozent“, heißt es von Seiten des Unternehmens. Die Probenahme erfolge durch medizinisches Fachpersonal, die Untersuchung werde von Mikrobiologen durchgeführt. Das Ergebnis liege nach rund 30 Minuten vor.

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, können Termine über online unter https://covid-chemlab.de/service/services-covid-schnelltest oder per Telefon 06251/8411200 gebucht werden. Befunde werden per E-Mail übermittelt. Der Test kostet 60 Euro. red

Info: Weitere Infos: https://covid-chemlab.de

