Coronavirus: Erster Fall im Kreis Bergstraße

Bergstrasse. Das Corona-Virus breitet sich in Deutschland weiter aus. Nun gibt es auch im Kreis Bergstraße den ersten bestätigten Fall. Betroffen ist eine Frau aus Lampertheim. Das teilte der Kreis Bergstraße am späten Sonntagabend mit.

Die 42-Jährige sei zur Fastnacht in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen gewesen. Sie habe leichte Krankheitssymptome und befindet sich derzeit einschließlich ihrer Familie, mit der sie in den vergangenen Tagen engen Kontakt hatte, in häuslicher Quarantäne.

Bei der Familie findet nach Angaben des Kreises eine engmaschige Betreuung durch das Gesundheitsamt statt. Die Familie habe seit ihrer Rückkehr aus Heinsberg zu keinen anderen Personen im Landkreis Kontakt gehabt.

Im Kreis Heinsberg haben sich nach aktuellem Stand mehr als 60 Personen mit dem Erreger infiziert - angesteckt haben sich die meisten wohl bei einer Karnevalssitzung Mitte Februar in Gangelt. Dort hatte ein 47 Jahre alter Mann Fastnacht gefeiert. Er gilt als Erstinfizierter in Nordrhein-Westfalen, gesichert ist diese Information aber nicht. Er und seine Frau werden in der Uniklinik Düsseldorf behandelt. In Hessen gibt es aktuell zehn Erkrankte.

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 01.03.2020