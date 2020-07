Coronavirus-Verdacht im Caritasheim

Bensheim.Am Caritasheim Sankt Elisabeth gibt es einen Coronavirus-Verdachtsfall. Das bestätigte die Pressestelle des Kreises Bergstraße am Mittwochvormittag auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Einrichtung hatte sich am Dienstag beim Gesundheitsamt gemeldet.

„Die betroffene Person wurde umgehend isoliert. Sie wird unter voller Anwendung der Schutzmaßnahmen versorgt. Zusätzlich wurde der Wohnbereich der Person isoliert“, teilte eine Pressesprecherin des Kreises mit. Zudem habe die Hausarztpraxis zeitnah getestet, ob die Bewohnerin an Covid-19 erkrankt ist. Das Ergebnis lag am Mittwochnachmittag vor – „erfreulicherweise negativ“, hieß es aus Heppenheim. Am heutigen Donnerstag wird vorsorgehalber ein weiterer Abstrich genommen und untersucht. Bis das Resultat bekannt ist, bleiben die Schutzvorkehrungen aktiv.

„Wir verstehen die Sorge“

Darüber hinaus sei am Dienstagabend der Ärztliche Bereitschaftsdienst wegen einer Infektionserkrankung mit Fieber zu einer weiteren Person ins Caritasheim gerufen worden. Dieser Verdachtsfall habe sich laut Kreispressestelle allerdings nicht erhärtet. Nach Angaben des Caritasheims steht das Abstrichergebnis allerdings noch aus.

Vor Ort reagierte man umgehend auf die Ereignisse. Die Besucherregelung wurde außer Kraft gesetzt, auf der Homepage kann man nachlesen, dass „aus aktuellem Anlass unsere Einrichtung vorübergehend geschlossen“ ist.

„Wir verstehen die Sorge der Angehörigen und Bürger in dieser Situation und sind optimistisch, dass wir zeitnah wieder Besuche in der Einrichtung erlauben dürfen. Für das große Verständnis der Angehörigen für diese notwendige Einschränkung und die sehr gute Unterstützung durch die Heimaufsicht und das Gesundheitsamt sind wir sehr dankbar“, teilte die Leiterin des Caritasheims Ulrike Schaider mit.

Man habe die Angehörigen und Besucher über die Situation unverzüglich informiert. Der Frau selbst gehe es gut.

In Absprache mit dem Gesundheitsamt und der Heimaufsicht in Darmstadt wolle man die Isolations- und Schutzmaßnahmen entsprechend der Vorgaben im Laufe der Woche schrittweise zurücknehmen. Im Caritasheim an der Heidelberger Straße stehen 120 Plätze in Einzel- und Doppelzimmern zur Verfügung.

Nachdem Bensheim seit Ende Mai/Anfang Juni als coronafrei galt, wurden in der vergangenen Woche drei Neuinfektionen gemeldet – die letzte am Samstag. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 16.07.2020