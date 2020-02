Cup Cakes selbst gestalten

Bensheim.Das Familienzentrum Bensheim bietet am Freitag, 14. Februar, einen Kurs für Kinder an, bei dem sie ihre eigenen Cup Cakes gestalten können. Der Kurs findet bei Cake Appeal in der Schwanheimer Straße 69 in Bensheim statt.

Gemeinsam mit und ohne Mamas lernen die Kinder, wie Schritt für Schritt aus einem Gebäck ein Kunstwerk entsteht. Sie können ihre Muffins (vier Stück) selbst gestalten. Gearbeitet wird an gekauften Muffins. Das Familienzentrum weist darauf hin, dass im Kurs selbst keine Muffins gebacken werden.

In der Kursgebühr enthalten sind die Arbeitsmaterialien sowie Getränke und ein Snack. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.02.2020