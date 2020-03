DAK-Mitarbeiter spendeten 1600 Euro

Bensheim.Mit einer Spende in Höhe von 1600 Euro unterstützen Beschäftigte der DAK-Gesundheit die Arbeit des Vereins Sterntaler in Bensheim. Das Geld stammt aus der bundesweiten Mitarbeiter-Aktion. Die Teilnehmer verzichten auf die Centbeträge hinter dem Komma ihrer Gehaltsabrechnung. In jedem Monat erhält eine andere Hilfsorganisation die Restcent-Beträge.

„Für die Teilnehmer ist es monatlich nur ein kleiner Centbetrag“, sagt Robert Gahler, Leiter des Servicezentrums in Bensheim. Doch insgesamt komme eine beachtliche Spendensumme zusammen.

Der Verein Sterntale – Kinderträume, Zukunftsräume stellt seinen Spendenmarathon 2020 und 2021 unter das Motto „Burgkumpanei“. In den Drachenbergen soll dann eine kleine Burganlage in Anlehnung an das Auerbacher Schloss entstehen. Diese beinhaltet einen kleinen Turm und ein Holzfass für Erlebnisübernachtungen, ebenso eine Rammbockschaukel, Kletteranlagen, ein kleiner Bogenschießplatz, einen Badezuber und ganz viel Erlebnis für Groß und Klein.

Dieser Projektteil der Drachenberge ist mit 150 000 Euro kalkuliert. Der Verein versucht durch Spenden, Aktionen, Veranstaltungen und Patenschaften, dies in den nächsten zwei Jahren umzusetzen. „Wir bedanken uns für die tolle Unterstützung durch die DAK. Natürlich hoffen wir auf weitere Hilfen durch Firmen, Geschäfte und die Bevölkerung, um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen“, erklärte der Vorstand bei der Spendenübergabe. red/Bild: Funck

