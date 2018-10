Dalberger Hof steht mal wieder leer

Bensheim. Der „Amerikanische Freund“ hielt es in Bensheim offenbar nicht lange aus. Keine eineinhalb Jahre war die Bier-Bar im Dalberger Hof geöffnet. Bereits im September war Schluss, bestätigte nun auch MEGB-Geschäftsführer Helmut Richter auf Anfrage.

Der städtischen Marketing- und Entwicklungsgesellschaft gehört die denkmalgeschützte Immobilie. Jahrelang stand der historische Gebäudekomplex zwischen Bürgerhaus und Parktheater leer - auch wegen der unklaren Zukunft des Bürgerhauses. Nachdem sich die Kommunalpolitik darauf geeinigt hatte, das Ensemble aus dem 16. Jahrhundert losgelöst vom Bau aus den 1970er Jahren auf Vordermann zu bringen, ging das Team um Richter auf die Suche nach einem Betreiber.

Fündig wurde man bei einem Duo aus Zwingenberg. Die beiden hatten zwar keine überbordende Erfahrung in der Gastronomie, dafür legten sich viel Enthusiasmus an den Tag. Mit selbstgebrautem Craft Beer wollte man sich in Bensheim etablieren. Man wollte etwas Besonders machen und einen gemütlichen Ort zum Verweilen schaffen. dr

