Bensheim.Die Fraktion der Grünen Liste Bensheim (GLB) war zu Gast bei der Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB). Geschäftsführer Frank Daum berichtete den GLB-Vertretern, dass der Zweckverband für ein Straßennetz mit 250 Kilometern und für ein Radwegenetz mit 75 Kilometern Länge zuständig ist.

Die derzeitige Straßenfläche inklusive der Nebenflächen, beträgt 1,46 Millionen Quadratmeter. Für die Unterhaltung stehen 1,4 Millionen Euro im Haushalt 2018 zur Verfügung. „Wir konnten uns davon überzeugen, dass das durch die Grünen geforderte Radwegezustandskataster, das die KMB erstellt hat und nutzt, eine gute Grundlage für Verbesserungen des Radwegenetzes darstellt“, sagte Thomas Götz, Stadtverordneter der GLB.

Daum berichtete, dass von den 52 im Kataster aufgeführten Einzelschäden an Radwegen bis auf fünf schon alle abgearbeitet wurden. Darunter waren ein Wurzelschaden, Schäden im Pflaster sowie verwitterte Piktogramme und abgefahrene roten Streifen, beispielsweise in der Fehlheimer Straße. Die Schwanheimer Straße ist im Kataster mit Mängeln aufgeführt. Es ist bekannt, dass die Radwege dort in schlechtem Zustand sind. „Wir haben eine Verbesserung seit Jahren auf unserer Agenda. Nach dem Radstreifen in der Bahn-Unterführung ist nun die Erneuerung der kompletten Straßendecke mit neuen Radwegmarkierungen für 2018 zugesagt“, teilte Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier mit. In diesem Jahr sollen die Radwege am Berliner Ring zwischen Wormser Straße und Rheinstraße erneuert werden.