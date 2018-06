Anzeige

Bensheim.Am Donnerstag (14.) gastiert die Dana Fuchs Band im Musiktheater Rex in Bensheim.

Nach zweieinhalb Jahren Tournee-Pause feierte die New Yorker Sängerin im April 2018 ihr Comeback in Deutschland. Zeitgleich wird mit „Love Lives On“ ihr neues Album veröffentlicht, welches das bislang am stärksten am Blues und Soul orientierte Werk der Künstlerin ist.

Gleichzeitig zeigt sie sich hier mit ihrer ganzen Kraft, aber auch ihrer Verwundbarkeit und all ihren Gefühlen. Denn die Schaffenspause kam nicht von ungefähr. Auf viele harte Schicksalsschläge im engsten Familienkreis, zuletzt dem Tod ihrer Mutter, folgte die wunderbare Geburt ihres Sohnes.