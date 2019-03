Daniel Römer neuer Vorsitzender

Bensheim.Führungswechsel beim Kinder-und Jugendchor Bensheim: Bei der Hauptversammlung am Mittwoch wurde Daniel Römer einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst damit Thomas Schröder ab, der das Amt fast 20 Jahre begleitet hat.

Zuvor war er sieben Jahre lang zweiter Vorsitzender und auch als Chorsprecher aktiv. Schröder hat den 1975 gegründeten Verein kontinuierlich geführt und zu einem Klangkörper mit drei Abteilungen weiterentwickelt. Im Anschluss an die Versammlung wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Als Gründe für seinen Rückzug gab der Bensheimer in erster Linie gesundheitliche Gründe an. „Ich hätte gern weitergemacht, muss aber insgesamt kürzer treten“, sagte er in der Gaststätte Weiherhaus. Dem neuen Vorstand wünschte er eine glückliche Hand. Schröder wolle dem Chor weiterhin als Sänger verbunden bleiben und zeigte sich bezüglich der weiteren Vereinsbiografie zuversichtlich, da die Vereinsspitze von zwei langjährigen Mitgliedern und aktiven Sängern übernommen wird. Daniel Römer und seine Stellvertreterin Yvonne Kunz – sie rückt für Elke Mayer nach – wurden ohne Gegenstimmen in offener Abstimmung gewählt.

Chorleiter bleibt Roland Ehret

Als Rechner löst Guido Seemann Rosemarie Schröder ab, die den Vorstand als Ehrenmitglied verlässt. Die bisherige Elternsprecherin Annette Rosenkranz ist neue Schriftführerin, Beisitzer sind Melaku Bekele, Tigisti Sium, Christian Brefka und Tina Janßen sowie die professionelle Sängerin Jeanette Giese. Als Chorsprecherinnen des Jugendchors wurden bereits zuvor Gelila Bekele und Charlotte Kries gewählt.

Als Chorleiter wurde erwartungsgemäß Ronald Ehret bestätigt. Der Lampertheimer ist 24 Jahre im Amt und berichtete von einer erfolgreichen Chorarbeit mit einem stimmlich hohen Niveau und einer positiven Atmosphäre. Der Kinderchor mit Sängern ab fünf Jahren umfasst aktuell 19 Stimmen, der Jugendchor (ab elf Jahren) besteht aus zwölf Mitgliedern.

Flankiert wird das musikalische Spektrum vom Vokalensemble X-tra. „Die Proben machen Spaß. Es ist sehr motivierend und schön, mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten“, sagte Ehret, der eine angenehme Zusammenarbeit mit dem Gesamtvorstand betonte und Thomas Schröder für die jahrelange gute Kooperation dankte.

In seinem letzten Bericht als Vorsitzender bilanzierte er ein abwechslungsreiches und erfolgreiches Jahr, das von einer intensiven Probenarbeit und erfolgreichen Konzerten begleitet wurde.

Dabei dankte er ausdrücklich auch Bruno Ehret, der die Auftritte seit 24 Jahren regelmäßig am Piano begleitet.

Die gemeinsamen Konzerte mit dem Hüttenfelder Kinderchor, die traditionellen Gastspiele beim Hospizverein und im Auerbacher Seniorenzentrum sowie die Advents- und Sommerkonzerte gehören zum festen Jahresrepertoire des Kinder- und Jugendchors.

Rechnerin Rosemarie Schröder gab einen Überblick über die Umsätze des vergangenen Jahres und den Kassenbestand. Die Kassenprüfer bescheinigten ihr eine vorbildliche Arbeit. Dem Antrag auf Entlastung der Rechnerin und des Gesamtvorstands wurde einstimmig zugestimmt. Neue Kassenprüfer sind Patricia Rücker-Kries und Safia Shariff.

Auch Heinz Ritsert sang früher im Kinder- und Jugendchor Bensheim. Ab 1982 war er fünf Jahre dessen zweiter Vorsitzender. Der Vorsitzende des Sängerkreises Bergstraße lobte die gute Vereinsarbeit und dankte dem scheidenden Vorstand für den engagierten Einsatz zum Wohle der Bergsträßer Chorkultur. tr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.03.2019