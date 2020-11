Dank an mehr als 300 Wahlhelfer

Bensheim.„Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Wahlvorständen, Schriftführern sowie Beisitzern in den Wahllokalen und bei der Briefwahlauszählung sowie bei allen Helfern für ihren vorbildlichen Einsatz bei der Bürgermeisterwahl und der Stichwahl bedanken.“

Mit diesen Worten richtet sich Gemeindewahlleiterin Nicole Rauber-Jung an alle, die die schnelle und gründliche Ermittlung der Wahlergebnisse durch ihre Mithilfe ermöglicht haben – und das trotz der erschwerten Voraussetzungen aufgrund der Corona-Pandemie. An beiden Wahlterminen wurden alle Positionen in den 27 allgemeinen Wahlbezirken und den sieben Briefwahlbezirken besetzt.

Ein großes Dankeschön richtet sie auch an diejenigen, die ihren Einsatz angeboten haben, falls am Wahltag noch spontan helfende Hände gesucht werden. „Es ist schön, dass sich immer wieder Menschen finden, die sich für die Gemeinschaft einsetzen, insbesondere bei Wahlen– dem Fundament unserer Demokratie“, dankt Nicole Rauber-Jung den über 300 Helfern. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.11.2020