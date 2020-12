Dankeschön an alle Spender

Bensheim.Zum Jahresende bedankt sich der Förderverein Hilfen für Wohnungslose für die große Unterstützung, die gerade in den letzten Wochen dem Verein zuteil wurde.

Viele Menschen sind dem Aufruf im November gefolgt und haben den Verein mit Decken, Zelten, Isomatten, Lebensmitteln, Hygieneartikeln und finanziellen Mitteln unterstützt. Die Weihnachtsgeschenk-Aktion konnte durch die Vermittlung von Harry Hegenbarth mit großzügigen Spenden sowohl des Inner Wheel-Clubs Bensheim-Lampertheim (1000 Euro) als auch des Rotary-Clubs Bensheim/Heppenheim (6000 Euro) in Angriff genommen werden. So war es möglich, die 200 Rucksäcke reichlich zu füllen, die dieses Jahr als Geschenke an wohnsitzlose Menschen die bisherige Weihnachtsfeier ersetzen sollen.

Die nächste Aufgabe wird die Neueinrichtung der Wiedereingliederungsappartements sein. Diese Kleinwohnungen helfen, sich wieder an Wohnen in separaten Räumen zu gewöhnen. Das Haus wurde vor 20 Jahren bezogen. Ein Austausch der bisherigen Möbel ist nach Auskunft der Diakonie dringend nötig. „Das neue Jahr wird neue Herausforderungen bringen, die hoffentlich genauso wie in der Vergangenheit gemeistert werden“, so der Verein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.12.2020