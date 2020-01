Dankeschön-Frühstück für ehrenamtliche Hausaufgabenhelfer

Bensheim. .„Alle Kinder lernen lesen“, heißt es in einem Lied, das fast bei jeder Einschulungsfeier von den älteren Schülern für die ABC-Schützen gesungen wird. Aber nicht alle Kinder lernen gleich schnell oder zeigen die gleiche Begeisterung beim Lernen und bei den täglichen Hausaufgaben. Schön, wenn die eigenen Eltern helfen können, doch bei Kindern mit Migrationshintergrund fehlt diese Hilfe oft. Nicht weil die Eltern es nicht genauso wollen, sondern weil sie selbst die fremde Sprache nicht beherrschen. Um Kindern bei den Hausaufgaben helfen zu können, wurde im Jahr 2006/2007 die Hausaufgabenhilfe an der Hemsbergschule als Kooperation des Frauenbüros, des Migrationsdienstes des Caritasverbandes und der Schule ins Leben gerufen. Seit 2008 gibt es diese Initiative auch an der Grundschule in den Kappesgärten.

Zurzeit unterstützen an der Hemsbergschule 19 Helferinnen von montags bis donnerstags 17 Kinder und an der Grundschule in den Kappesgärten sind 14 Helferinnen von dienstags bis donnerstags für 16 Kinder im Einsatz.

Seit Jahren ist es Tradition, dass Marion Huhn vom Frauenbüro der Stadt Bensheim die ehrenamtlichen Hausaufgabenhelfer zu einem gemeinsamen Frühstück einlädt. Bensheims Stadtrat Adil Oyan bedankte sich für das große Engagement der Mitarbeiter. Diesen Dank sprach auch Barbara Hammon vom Migrationsdienst der Caritas an die Helfer aus. tn/Bild: Neu

