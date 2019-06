Darlehen für sozialen Wohnungsbau

Bensheim.Mit Projekten in verschiedenen Größenordnungen soll in Bensheim der soziale Wohnungsbau vorangetrieben werden. Zwei weitere Maßnahmen hat der Magistrat kürzlich auf den Weg gebracht, indem er der kommunalen Finanzierungsbeteiligung zu Neubauvorhaben zugestimmt hat, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Eines dieser Neubauvorhaben ist in der Dammstraße 18-20 geplant. Dort sollen 20 Mietwohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen entstehen. Die Förderung durch die Stadt erfolge als Darlehen an den Bauherrn in Höhe von 200 000 Euro auf Grundlage der Richtlinie des Landes Hessen zur sozialen Mietwohnraumförderung. Im Gegenzug erhält die Stadt Bensheim ein Belegungsrecht für 20 Jahre.

Ähnlich verhalte es sich mit der kommunalen Finanzierungsbeteiligung zu einem Neubauvorhaben im Georg-Moller-Weg 29 mit sechs Mietwohnungen für Haushalte mit mittlerem Einkommen.

Dieses Projekt werde mit einem Darlehen in Höhe von 36 000 Euro gefördert, heißt es aus dem Rathaus. Im Gegenzug erhalte die Stadt Bensheim hier ein Belegungsrecht für 25 Jahre.

Für Bürgermeister Rolf Richter sind die beiden Projekte wichtige Etappen auf dem Weg zu mehr preisgünstigem Wohnraum in Bensheim: „Es freut mich, dass auch über diesen Weg das Angebot in diesem Segment anwächst“, so Richter

Um die soziale Wohnraumförderung voranzutreiben, hat das Land Hessen Fördermittel bereitgestellt. Gefördert wird insbesondere der Neubau von Mietwohnungen für Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen. Voraussetzung für die Gewährung von Fördermitteln ist die kommunale Finanzierungsbeteiligung. ps

