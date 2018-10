Das 500. Baby im Hospital heißt Lilly

Bensheim.Jährlich kommen etwa 700 Babys im Heilig-Geist-Hospital Bensheim auf die Welt. In der Nacht auf den 12. Oktober durfte das Team der Gynäkologie und Geburtshilfe ein kleines Jubiläum feiern.

Zum 500. Mal in diesem Jahr durfte ein waschechter Bensemer begrüßt werden – in diesem Fall ein echtes Bensemer Mädel namens Lilly, 56 Zentimeter groß und 4400 Gramm schwer. Zur Feier des Tages gab es Präsente für die glückliche Familie.

Blumen für die stolze Mutter

Mama Jessica lag freudestrahlend in ihrem Bett, als ihr Frauenarzt Peter Ludwig und Hebamme Sabrina Hinrich den Raum betraten. Neben ihr schlief die kleine Lilly seelenruhig in ihrem Bettchen. Papa Robin und Bruder Ian Lemmy (20 Monate) saßen daneben auf einem Stuhl und konnten ihre Augen kaum von ihrem neuen Familienmitglied abwenden. Dem Papa war der Stolz sichtlich ins Gesicht geschrieben. Das große Brüderchen hingegen wusste noch nicht so ganz, was er davon halten solle, dass er Papa und Mama nun teilen soll. Doch die Freude scheint überwogen zu haben.

Dass Lilly das fünfhundertste Baby im Hospital 2018 ist, hatten die Eltern bereits in der Nacht erfahren. Lilly durfte sich über einen schicken Jubiläums-Strampler freuen. Für den Bruder gab es einen kleinen Elefanten, der in der Badewanne Wasser spritzen kann.

Auf Nachfrage, warum sie sich bei der Geburt ihrer Tochter für das HGH entschieden habe, sagte Mama Jessica: „Das war für mich überhaupt keine Frage. Wir sind alle hier in Bensheim geboren. Schon bei meiner ersten Geburt hier habe ich mich gut aufgehoben gefühlt.“

Peter Ludwig arbeitet inzwischen seit 30 Jahren für das Heilig-Geist-Hospital. Doch noch immer, sagt er, ist jede einzelne Geburt für ihn etwas Besonderes und der Grund, weshalb er seine Arbeit liebt.

„Diesen bewegenden Moment im Leben eines Paares sanft und sicher zu gestalten, ist unser oberstes Ziel. Werdende Mütter und Väter stehen hier entsprechend in einer beschützenden und harmonischen Umgebung liebevoll im Mittelpunkt“, so der Gynäkologe. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.10.2018