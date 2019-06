Das Abitur als Oscar-Verleihung

Bensheim.Die Stars waren eindeutig die Schüler. 160 Absolventen des Beruflichen Gymnasiums, die in den vergangenen Jahren in nahezu allen Genres die Hauptdarsteller waren: Drama und Abenteuer, Krimi und Unterhaltung, Action und in dem ein oder anderen Fall wahrscheinlich auch Love Story. Die Schulzeit als Hollywood-Streifen.

„Ein Film ist zu Ende, jetzt werden die Stars selbst zu Regisseuren,

...