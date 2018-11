Das Alte Rathaus als Treff etabliert

Gronau.Zu einem Gespräch über Gronauer Themen traf sich die Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) mit dem Gronauer Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit und der stellvertretenden Ortsvorsteherin Claudia Sänger in der „Gruneme Stubb“, dem Gebäude der früheren Sparkassenfiliale „Am Römer“.

Das Gebäude wurde 1884 erbaut und diente viele Jahre als Schule und Rathaus. Es wird von Gruppen wie dem Arbeitskreis Stadtteildokumentation, der Theaterabteilung des Gesangsvereins oder dem Freundeskreis Gronau – Pfaffenheim genutzt. Im Erdgeschoss, wo bis vor einem Jahr die Sparkassenfiliale untergebracht war, hat der Gronauer Ortsbeirat mittlerweile einen offenen Begegnungstreff aller Generationen mit vielfältigen Aktivitäten eingerichtet, informierte Stefan Hebenstreit.

Viele Aktivitäten außerhalb der Vereine finden dort statt. In der Woche kommen rund 50 Gäste. In der „Gruneme Stubb“ findet der Spinnkreis, die Gruneme Babbelstubb, Let‘s talk english und der offene Begegnungstreff statt, für die Heidi Unrath und Claudia Sänger die Ansprechpartnerinnen sind. Für die Zukunft sind ein Internetcafé und eine Kooperation mit dem Gronauer Kindergarten geplant, darauf wies Claudia Sänger in dem Gespräch hin. Weitere Angebote können vorgeschlagen werden.

Auf Nachfragen des Stadtverordneten Helmut Reuter ging Stefan Hebenstreit auf die gemeinsame Veranstaltungsreihe „Gemeinde und Landwirtschaft – Perspektiven des ländlichen Lebens im Meerbachtal“ zwischen dem Evangelischen Dekanat Bergstraße, der evangelischen Kirchengemeinde Gronau/Zell sowie den beiden Ortsbeiräten Gronau und Zell ein. In diesem Sommer gab es über 50 Prozent Ernteausfälle bei den Gronauer Landwirten.

Die aktive Naturschutzbund-Ortsgruppe Meerbachtal wird von der Stadt unterstützt. Die BfB-Fraktion hatte mit verhindert, dass im FFH-Gebiet „Alte Buchenwälder“ oberhalb von Gronau ein Windpark entstand, dem viele alte Buchen zum Opfer gefallen wären, darauf wies Ulrike Vogt-Saggau hin.

Am Dienstag, 11. Dezember, setzt die Fraktion ihr Besuchsprogramm in den Stadtteilen fort. Ab 19 Uhr tagt man im Café des Hochstädter Hauses. Im Anschluss an das Informationsgespräch zu Gronauer Themen, befasste sich die BfB-Fraktion mit einem wichtigen Thema, das ein Gast vortrug.

Dabei geht es um den Vorschlag, ein „Bürgerbudget“ in Bensheim einzuführen, „dessen Inhalte wir im Januar als Schwerpunkthema diskutieren wollen. Dabei soll die Umsetzung in anderen Kommunen betrachtet werden, erklärte Stadtverordneter Norbert Koller. red

