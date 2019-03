Das Alter als Geschenk begreifen

Bensheim.Wir alle wollen alt werden. Alt sein will hingegen niemand. Warum das so ist, und wieso Älterwerden in Wirklichkeit ein „großes Geschenk und die Chance auf eine neugewonnene Freiheit von jeglichen Zwängen und dauernder Gängelei durch Vater Staat“ ist, versuchte Rüdiger Dahlke den Zuhörern der Reihe Lebenskunst zu vermitteln. Alt sein bedeute, endlich raus aus dem Hamsterrad und keinerlei

...