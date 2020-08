Das Auerbacher Schloss im Scheinwerferlicht

Bensheim.Inmitten der lauen Sommernacht erstrahlte das Auerbach Schloss zu Beginn des Wochenendes in besonderem Licht - das Projekt „Bergstraße leuchtet“ erlebte so am Freitagabend einen Auftakt, der für die Magie der Idee stand.

In den kommenden Tagen und Wochen werden - wie berichtet - in der Region im Wechsel verschiedene Gebäude angestrahlt. Insgesamt 15 historische Bauten sollen nach und

...